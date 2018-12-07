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برلمان

حزب المؤتمر يطلق مبادرة لعدم إلقاء الزيت في البالوعات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
أسامة علي
أعلن حزب المؤتمر عن بدء مبادرة "زود دخلك استثمر مخلفاتك" والتي تهدف للتوعية من أضرار إلقاء زيت الطعام المستعمل والمخلفات مما يؤدى إلى انسداد شبكات الصرف الصحي للدولة، كما أن تجميع الزيت المستعمل وبيعه يعمل على زيادة دخل وتوفير فرص عمل للشباب والحفاظ على البنية التحتية للدولة وزيادة الإنتاج لأنه يدخل فى تصنيع الصابون ويستخدم فى استخلاص زيت الجلسرين ويتم استخدامه كليو ديزل أى وقود حيوى يدخل فى صناعات أخرى كثير.

وأكد حزب المؤتمر في بيان صادر له، أن المبادرة في في إطار خطة الحزب لبناء الإنسان المصري وتغير السلوك المجتمعي عن طريق التحفيز.

وأكد أحمد عبد العزيز مدير مركز دعم اتخاذ القرار بالحزب، أن إلقاء زيت الطعام المستخدم والشوائب الموجودة به بشبكات الصرف الصحي يؤدي الي انسدادها لأن الزيوت ببساطة تتجمد في فترة قصيرة وتشكل كتلة من الدهون الصلبة تعلق بها العديد من الأوساخ، ولذلك تتسبب في انسدادات في مياه الصرف الصحي بخلاف الشوائب وتجمعها في المصارف مما يسبب كوارث بيئية.

وقال عبدالعزيز، إن هناك العديد من الشركات التي تقوم بشراء الزيت المستخدم فهناك مصانع تعمل في الأساس على إعادة تدوير الزيوت المستعملة فهو يدخل في صناعة صابون غسيل الأواني أو الوقود الحيوي في مصانع الحديد والصلب أو وقود للدفايات أو لتشغيل الأفران الكبيرة وكذلك لتشغيل السفن والديزل وتحتاج هذه المصانع إلى كميات كبيرة من الزيت.

وأضاف أن الحزب سيقوم بأنشطة مختلفة تعمل علي نشر الثقافة وتوعية المواطنين بأهمية تجميعه وبيعه مما يؤدي إلى زيادة معدل الدخل للمواطن بجانب توفير فرص زيادة دخل للشباب مع تدريب وتأهيل الشباب الراغب في الانضمام للمبادرة كفرصة لتزويد دخله عن كيفية التجميع وكيفية التعامل مع المواطن والعائد عليه من ذلك وإرشاده علي الشركات التابعة إلي المبادرة التي ستشتري منه الزيت بعد تجميعه بعد التأكد من نشاطات عمل كلا منهم في عملية تدوير الزيوت وتوفير كل سبل الدعم للشباب في سبيل تحقيق ذلك.
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