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فن

100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
محمد صبحي
وقع الاختيار على عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتكريمهم ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "نجم العرب" الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى.

كان ضمن المكرمين رانيا يوسف، محمد هنيدي، منة شلبي، تامر حسنى ،أكرم حسني ،هشام سليم والفنان صلاح السعدنى وهشام سليم ،جمال سليمان ،أحمد شيبة ،عمر عبد العزيز ، عمرو عبد الجليل ،محمد الشرنوبى ،رامى جمال ،محمود عبد المغنى.

ومن المكرمين أيضا المخرج وائل إحسان ،على ربيع ،آسر يس ،اروى جوده وكارمن سليمان وتامر على وتامر حسين وطارق عبد العزيز والمهندس أسامة الشيخ والإعلامي أسامة كمال.. وغيرهم.
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب
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