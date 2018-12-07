تربية كفر الشيخ تنظم ندوة لرعاية ذوي الإعاقة بالتزامن مع يومهم العالمي

نظمت كلية التربية بجامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان " العمل التطوعي وأهميته في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة " الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق ٣ ديسمبر من كل عام.





وافتتح الندوة الدكتور صبحي عبد الفتاح الكفوري عميد الكلية، وشارك بالندوة الدكتور محمود عبد العزيز طه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور الياسر مصطفي الجندي وكيل الكلية للدارسات العليا، و الدكتور علاء النجار وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى الدكتور صلاح فضل مسئول التعليم بالمجلس القومي لشئون الإعاقة وخبير جودة حياة وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العاملة في مجال الإعاقة .





وتهدف الندوة إلى توعيه الطلاب بأهمية العمل التطوعي ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة .





وحاضر"فضل"، خلال الندوة الطلاب متحدثًا عن عدة محاور على رأسها، أهمية العمل التطوعي في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنواعه، ومراحل تطور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر .





وأشار إلى أهمية وضرورة مشاركة الطلاب في التطوع لمساعدة ورعاية المعاقين في محيط منازلهم، او مساعدتهم من خلال العمل التطوعي في الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، لاسيما وأن المرحلة الحالية تشهد اهتمام غير مسبوق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤكد اعتراف الدولة .





وفي نهاية الندوة كرم عميدة كلية التربية "فضل" المحاضر تقديرًا لجهوده في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل توجه القيادة السياسية للإهتمام بهم والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع المصري .



