ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة 9 فى انفجار أنبوبة خلال حفل سبوع بشبرا الخيمة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:44 م
حريق بمخزن
حريق بمخزن
إبراهيم الهوارى
أصيب 9 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بإحدى الشقق السكنية بعزبة رستم بشبرا الخيمة أثناء إعداد فيشار خلال الاحتفال بسبوع نجل صاحب الشقة؛ ما أدى إلى هدم جدار المنزل.

وتم نقل المصابين للمستشفى والسيطرة على الموقف وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا، بنشوب حريق بشقة بشارع ضاحي بعزبة رستم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بشارع ضاحي عزبة رستم ثاني شبرا ملك "رضا. م. ش" 39 سنة سائق نتج عنه احتراق بعض منقولات الشقة وإصابة 9 أشخاص كانوا بالشقة للاحتفال بسبوع نجل مالك الشقة.

وتبين من المعاينة أن جميعهم مصابين بحروق متفرقة بالجسم وتم حجز 3 منهم بمستشفى ناصر العام و2 منهم بالقصر العيني و2 بمستشفى كوتشنر وتصرح للباقي بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم.

وبسؤال مالك العقار أفاد أنه حال قيام شقيقته بإشعال شعلة صغيرة لتحضير فشار للاحتفال بالسبوع تسرب منها كمية من الغاز مما أدى لاشتعالها وانفجارها ولم يتهم أحد بالتسبب بوقوع الحريق.
loading...

ترشيحاتنا

الآثار: إحالة واقعة تسلق الأهرامات ليلا والصورة الإباحية إلى النائب العام

تعرف على البئر الذي لا تنقطع مياهه في السعودية .. فيديو

احترسى من شراء الثوم الصيني لهذا السبب

محمد سعد يشيد بأداء لاعبي الأهلي بعد الفوز الكبير على النصر

أجبروه على التنازل عن كل أملاكه قبل قتله.. كشف غموض مقتل رجل أعمال بالنزهة

أحمد مكي يروي معاناته مع المرض ونومه 18 ساعة يوميا

مدير وفرد أمن وراء سرقة فرع شركة اتصالات شهيرة بالجيزة

احذر .. هذا النوع من الزيتون مغشوش ويسبب السرطان

شاهد.. غرق 80 إسرائيليا وإغلاق شوارع تل أبيب بسبب الفيضانات

أحمد مكي يكشف علاقة الإمام الشافعي بفيلمه الجديد.. وسر اتهام والدته له بالجنون

اليوم.. الأهلي يواجه الزمالك في دوري المرتبط للسلة

مصرع وإصابة 4 انهار عليهم جدار منزل في منفلوط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب

محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور

شاهد.. أول صور لـ محمود وحيد بعد توقيعه للأهلي

القومى للمرأة يعقد لقاء لتوعية العاملين فى وزارة المالية.. صور

استاد القاهرة يحتضن ماراثون للأسوياء ومتحدي الإعاقة.. صور

فيديو

افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ غدًا.. فيديو
التخطيط: هدفنا إرضاء المواطن المصري.. فيديو
شاهد.. بنبان بأسوان أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهروضوئية في العالم
لافروف: مشروعات حقوق الإنسان بحاجة إلى إصلاحات جذرية
نصائح مهمة لمقاومة البرد في فصل الشتاء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟