إصابة 9 فى انفجار أنبوبة خلال حفل سبوع بشبرا الخيمة





وبسؤال مالك العقار أفاد أنه حال قيام شقيقته بإشعال شعلة صغيرة لتحضير فشار للاحتفال بالسبوع تسرب منها كمية من الغاز مما أدى لاشتعالها وانفجارها ولم يتهم أحد بالتسبب بوقوع الحريق.



أصيب 9 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بإحدى الشقق السكنية بعزبة رستم بشبرا الخيمة أثناء إعداد فيشار خلال الاحتفال بسبوع نجل صاحب الشقة؛ ما أدى إلى هدم جدار المنزل.وتم نقل المصابين للمستشفى والسيطرة على الموقف وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب وملابسات الحادث.تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا، بنشوب حريق بشقة بشارع ضاحي بعزبة رستم.وانتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بشارع ضاحي عزبة رستم ثاني شبرا ملك "رضا. م. ش" 39 سنة سائق نتج عنه احتراق بعض منقولات الشقة وإصابة 9 أشخاص كانوا بالشقة للاحتفال بسبوع نجل مالك الشقة.وتبين من المعاينة أن جميعهم مصابين بحروق متفرقة بالجسم وتم حجز 3 منهم بمستشفى ناصر العام و2 منهم بالقصر العيني و2 بمستشفى كوتشنر وتصرح للباقي بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم.