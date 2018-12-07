مصرع وإصابة 4 انهار عليهم جدار منزل في منفلوط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في انهيار جدار منزل أثناء هدمه بشارع الكورنيش في منفلوط بأسيوط.





تلقي اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بانهيار جدار من منزل قديم صادر له قرار خطر هدم أسفر عن مصرع مبارك فرغلي زعلوط 60 سنة وعلي حمادة عبد المنعم 4 سنوات وتم نقلهما لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي وإصابة مصطفى مبارك فرغلي 12 سنة وحمادة عبد المنعم زعلوط 40 سنة وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



