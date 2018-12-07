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حوادث

مصرع وإصابة 4 انهار عليهم جدار منزل في منفلوط

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:32 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
إيهاب عمر
لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في انهيار جدار منزل أثناء هدمه بشارع الكورنيش في منفلوط بأسيوط.

تلقي اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بانهيار جدار من منزل قديم صادر له قرار خطر هدم أسفر عن مصرع مبارك فرغلي زعلوط 60 سنة وعلي حمادة عبد المنعم 4 سنوات وتم نقلهما لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي وإصابة مصطفى مبارك فرغلي 12 سنة وحمادة عبد المنعم زعلوط 40 سنة وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وكلف المحافظ المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بالانتقال إلى موقع الحادث وتوجيه الحماية المدنية والإنقاذ السريع وفرض كردون حول المنزل حفاظًا على سلامة المارة وسرعة رفع أنقاض الجدار وتوجيه الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل فضلا عن تكليفه بتسهيل وإنهاء الأوراق والتصاريح اللازمة للمتوفين وزيارة المصابين بالمستشفى لمتابعة حالتهما الصحية وتوفير أوجه الرعاية الطبية لهما حتى يتماثلا للشفاء.
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