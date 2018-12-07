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أخبار البلد

وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:37 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم - تصوير علي الخشاب
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشاركة المرأة فى المجتمع ليس لمجرد أنها تمثل النصف الآخر للمجتمع وإنما للتقدم ﻭأنه بالرغم من التحاق الفتيات بمراحل التعليم المختلفة وتفوقهم إلا أن نسبة البطالة بين السيدات تمثل 4 أضعاف مقارنة بالرجال.

وأكدت غادة والي، أهمية على أهمية الأفكار المبدعة التى تشجع المرأة للعمل والإنتاج خارج المنزل، قائلة: "عايزين سيدات مصر كلهم يشتغلو علشان مصر تتقدم".

وأضافت غادة والى، خلال الملتقى السنوي لمجتمع رواد الأعمال "Rise Up 2018" في نسخته السادسة، ان غالبية الدراسات فى مصر والعالم أكدت أن المرأة التى تعمل حريصه على رعاية أبنائها وتعليمهم بشكل جيد، لافتة الى ان هناك بعض المشاكل التى تواجه السيدات خلال العمل منها الواصلات وكذلك إيجاد حضانات وبأسعار مناسبة وكذلك مواعيد العمل.
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
وزيرة التضامن: نسبة البطالة بين السيدات 4 أضعاف الرجال
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