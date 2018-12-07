التخطيط: هدفنا إرضاء المواطن المصري.. فيديو

قالت يارا نور الدين، مسؤول الاتصال بوزارة التخطيط، إن الميكنة الخاصة بتسجيل منظومة المواليد والوفيات، من المشروعات التي غيرت شكل الحكومة المصرية، ووفرت قاعدة بيانات حقيقية تستطيع من خلالها التخطيط للمستقبل بناء على أرقام حقيقية.





وأضافت يارا نور الدين، خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر الفضائية الأولى المصرية ، اليوم الجمعة، انه كان هناك تعاون وثيق بين وزارة التخطيط وعدد من الوزارات المعنية، على رأسها وزارة الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجمع تلك القاعدة الكبيرة من المعلومات.





وأشارت "نور الدين" إلى أنهم يهدفون إلى الوصول إلى إرضاء المواطن وتوفير خدمات سريعة له لتوفير الوقت والجهد عليه.



