الادعاء في نيويورك يسحب طلب تمديد سجن مسؤول ببنك خلق التركي

سحب مكتب الادعاء في نيويورك طلبا بتمديد الحكم بسجن مسؤول سابق في بنك خلق الذي تملكه الدولة التركية.





وكانت محكمة أمريكية قد قضت بسجن محمد خاقان عطا الله 32 شهرا في مايو لأنه ساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية في قضية وترت العلاقات المتأزمة بالفعل بين أنقرة وواشنطن الشريكتين في حلف شمال الأطلسي.





ومنذ ذلك الحين يواجه بنك خلق، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، غرامات أمريكية محتملة على خلفية القضية التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها هجوم سياسي على حكومته.





وقالت وكالة الأناضول دون أن تشير إلى مصادر إن المحكمة طلبت من مكتب الادعاء تقديم تفاصيل بشأن الطلب بحلول السادس من ديسمبر لكن هذا الطلب سحب في وقت لاحق. ولم ترد المزيد من التفاصيل ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب الادعاء في نيويورك.





وفي الشهر الماضي قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن إن الجانبين ناقشا ترحيل عطا الله إلى تركيا حيث يمكن أن يقضي بقية فترة سجنه.





وردا على سؤال بشأن تقرير الأناضول قال أردوغان للصحفيين في اسطنبول بعد صلاة الجمعة "هناك تطورات إيجابية. آمل أن نصل إلى النتائج المرجوة".





كما قال أردوغان أيضا في الشهر الماضي إنه ناقش قضية بنك خلق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيرا إلى أن المحادثات مضت "في مسار إيجابي".



