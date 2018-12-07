التضامن وبيبسيكو مصر ورايز أب توقع بروتوكولا لدعم ريادة الأعمال.. ووالي: نؤمن بأهمية العمل مع القطاع الخاص

نؤمن بأهمية العمل مع القطاع الخاص ومؤسسات ريادة الأعمال لربط الشباب بمجتمعهم

محمد شلباية:

نقدم للشباب فرصة فريدة لتتظافر جهودهم وإشراكهم في النهوض بوطنهم من خلال مبادرات دعم ريادة الأعمال

عبد الحميد شرارة: