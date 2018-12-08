مشروع قانون بالبرلمان قريبا لإلغاء إعفاء الراشي من العقوبة

قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إنه يعكف خلال الفترة المقبلة على إعداد تعديل على قانون العقوبات، وذلك فيما يخص المادة 107 الخاصة بـ إعفاء الراشى من العقوبة.





وتابع حنفي في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تطورات العصر تستلزم، تعديل المادة بحيث يتم توقيع عقوبة على الراشى والوسيط فى قانون العقوبات، لافتا إلى أنه سيتقدم بالمشروع فور الانتهاء منه.



