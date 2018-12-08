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برلمان

مشروع قانون بالبرلمان قريبا لإلغاء إعفاء الراشي من العقوبة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:45 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أمينة الدسوقى
قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إنه يعكف خلال الفترة المقبلة على إعداد تعديل على قانون العقوبات، وذلك فيما يخص المادة 107 الخاصة بـ إعفاء الراشى من العقوبة.

وتابع حنفي في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تطورات العصر تستلزم، تعديل المادة بحيث يتم توقيع عقوبة على الراشى والوسيط فى قانون العقوبات، لافتا إلى أنه سيتقدم بالمشروع فور الانتهاء منه.

تنص المادة 107 من قانون العقوبات على أن «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».
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