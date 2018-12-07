طريقة تحضير طاجن البيورية بالكبدة في المنزل

تعد الكبدة من الأكلات اللذيذة والمفيدة للغاية، وذلك لما تحمله من فيتامينات مفيدة لمرضى الأنيميا بالتحديد، لذا قدمت الشيف نونا طريقة تحضير طاجن البيورية بالكبدة على صفحتها الرسمية فيس بوك، وذلك باستخدام مكونات بسيطة وغير متكلفة على الإطلاق، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



مقادير طاجن البيورية بالكبدة:

2 كيلو بطاطس بيوريه

نصف كيلو كبدة عصافيري

فلفل أحمر و أخضر حار مفروم

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زيت سندباد

2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم

كمون

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ملح



طريقة تحضير بيورية بالكبدة:

1- نحضر البطاطس ونقشرها ونقطعها مكعبات ونسلقها فى ماء مع خل وملح، ونقلل الماء ونغسلها جيدا حتى نحصل على بطاطس مسلوقة بشكل كريمي

2- نحضر الكبدة ونضعها فى مصفاه، ولا نغسلها نهائيا بالماء فقط نضع عليها عصير 2 ليمونة ونقلبه بالملعقة، ونتركها حتى تتصفى من جميع الدم الموجود بها.

3- ثم نضع طاسة على النار، ونضع الزيت وننزل بالكبدة نعطيها صدمة حتى يتغير لونها تماما، ثم ننزل عليها بالثوم والكمون والكزبرة الجافة، ونقلب جيدا ثم نضع الفلفل الحار المفروم ( يمكن الإستغناء عنه ) ونضع الملح ( لا نضع فلفل أسود حتى لا يؤدي إلى سواد لون الكبدة )، ونقلب كل المكونات ونتركها على نار عالية حتى تنضج الكبدة.

4- ثم نخضر طاجن بيركس أو فخار وندهنه جيدا بالزيت من كل الجهات ونضع نصف كمية البطاطس فى الأرضية، ثم نضع عليها الكبدة ثم نضع عليها باقى كمية البطاطس، ونضع على الوجه بقسماط ناعم وندخل الطاجن الفرن تحت الشواية فقط لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق حتى يأخذ لون ثم نخرجه ويقدم.



ملحوظة لنجاح البيورية بالكبدة:

يمكن استبدال الحشوة عصاج لحمة مفرومة أو عصاج فراخ ويمكن وضع بشاميل أو ميكس جبن على الوجه.