إثراء الذات تكرم شباب المبدعين في الفنون والإعلام بجامعة الأهرام الكندية

اختتمت اليوم فى مدينة السادس من أكتوبر فعاليات مهرجان الإعلام وإثراء الذات فى نسخته الأولى بكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية للمبدعين الشباب من الطلبة والخريجين



والذي أطلقته الكاتبة الإماراتية الشهيرة المهندسة شاهيناز عبدالرزاق رئيس جمعية إثراء الذات للثقافة والفنون فى إطار اسهاماتها الإيجابية وجهودها البناءة فى العمل الإنسانى بعدد من الدول العربية والأجنبية من أجل تنمية المجتمعات والارتقاء بالسلوكيات وإبراز حضارات الشعوب وبناء الإنسان فكريا وثقافيا وأيضا دعم الفنون فى مختلف المجالات.



يذكر أنه على هامش المهرجان تم عمل مسابقة كبرى بين المشتركين من الطلبة والخريجين فى مجالات الغناء ، الشعر ، كتابة المقال ، الحملات التوعوية والصور الفوتوغرافية حيث تم إختيار أبرز المواهب والأعمال عن طريق لجان تحكيم متخصصة من كبار الاعلاميين والأدباء وأساتذة الجامعات وفى نهاية المهرجان تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز المالية القيمة والدروع وشهادت التقدير حسب ترتيب المراكز وذلك بحضور كوكبة من الإعلاميين ، الكتاب ، الأكاديميين، المثقفين ، الفنانين ورموز الفكر والمجتمع والشخصيات العامة .



من جانبه أكد الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية أن إقامة هذا المهرجان برعاية ودعم الكاتبة الإماراتية شهناز عبدالرزاق على أرض مصر يعد صورة معبرة تؤكد عمق علاقات التعاون والمحبة بين الشعبين الشقيقين المصرى والإماراتي حيث تتزامن إقامته مع ذكرى مئوية ميلاد حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله وأيضا يأتى مقترنا باحتفالات العيد الوطنى رقم 47 لدولة الإمارات الشقيقة .



وفى الختام أعربت الكاتبة شهناز عبدالرزاق عن بالغ سعادتها بما شهدته من حفاوة وترحاب فى بلدها الثانى مصر على كل المستويات وبما لمسته من مواهب فنية وأدبية وثقافية رائعة لشباب مصر تشعر بالفخر وتبشر بمستقبل أفضل لوطننا العربى بفكر وسواعد ابنائه فهم دائما الكنز الحقيقى للتقدم والرقى فى جميع المجالات.