المغني الأمريكي تيمبرليك يؤجل جولته الفنية

أرجأ المغني والمؤلف الموسيقي الأمريكي "جاستن تيمبرليك" موعد جولته الغنائية "رجل العالم" بسبب إصابته في الأحبال الصوتية التي تعاني من التهابات شديدة ويخضع لجلسات العلاج حاليا.



وقال "تيمبرليك" (37 عاما )، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، إنه يخضع للعلاج المكثف، وأنه يشعر ببعض التحسن، إلا أن الأطباء ما زالوا ينصحونه بالتزام الراحة التامة، مضيفا "لقد طلب مني التوقف عن الغناء حتى الشهر القادم".



وقال "سبرينجستين" - في بيان - إنه سيحصل مطلع العام على فترة استرخاء، بعد عمله الفني الكثيف والمشحون، معربا عن أمله في أن يحظى هذا العمل بنجاح جماهيري عند طرحه في المستقبل القريب.



ومن المقرر أن يختتم "بروس سبرينجستين" برنامجه الفني الذي يقدمه باسم (سبرنجستين برودواي) في 15 ديسمبر الجاري.



كان " تيمبرليك" قد أصدر، في 30 أكتوبر الماضى، كتابا عرض من خلاله نظرة خاطفة على مشواره الفني الإبداعي من خلال مجموعة صور حميمة من أرشيفه الشخصي الذي بدأها من الطفولة حتى السنوات القليلة الماضية.