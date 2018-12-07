إجلاء المئات من سكان كاليفورنيا خوفا من الفيضانات والانهيارات الأرضية

أجلت السلطات الأمريكية مئات السكان بولاية كاليفورنيا، وسط مخاوف من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.



ووفقا لوكالة «رويترز» فإن الأمطار التي ضربت جنوب كاليفورنيا أجبرت 3 آلاف شخص على ترك منازلهم، خوفًا من حدوث انهيارات أرضية، مثل التي حدثت منذ فترة بمدينة لوس أنجلوس، وأودت بحياة العشرات.



وحذرت وكالة الأرصاد الوطنية من أن استمرار سقوط الأمطار سيتسبب في تكوين الفيضانات، وانهيارات أرضية في بعض المناطق بالولاية، التي لم تتعاف من آثار الحرائق التي دمرتها منذ أسابيع.



ودمرت الحرائق الشهر الماضي 1500 مبنى، وامتدت لـ97 ألف فدان في منطقة ماليبو الساحلية والمناطق المجاورة بالقرب من لوس أنجلوس، تاركة مساحات شاسعة من المناطق الجبلية عرضة للانهيار.