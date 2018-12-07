شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

بعث المواطن "عماد رياض" أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تحول شارع "عمرو بن الخطاب" الموجود بمدينة قباء التابعة لحى السلام أول بمحافظة القاهرة إلى مقلب قمامة وملجأ للحيوانات.



وأوضح "عماد" أن شارع عمرو بن الخطاب يعانى من التجريف وعدم الرصف واستغلال الباعة الجائلين للشارع وتحويله لمقلب قمامة حتى تحول لملجأ للكلاب الضالة والحيوانات ومصدر للروائح الكريهة والأمراض ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الشارع.



وطالب القارئ من الجهات المسئولة بالحى بسرعة التعامل مع الأمر ورفع التجريف والقمامة لإعادة الشارع لمظهره الحضارى.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

