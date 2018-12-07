مدير مركز المرأة للإرشاد يطالب بتفعيل المادة 53 من الدستور

قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن زيادة عدد الوحدات المناهضة للعنف فى الجامعات التى قام بها المجلس القومى للمرأة من أهم الخطوات للقضاء على العنف ضد المرأة، لأنها ستعطى فرصه للأجيال القادمة لتبادل الآراء والنقاش حول كيفية القضاء على العنف، وتخلق جيل واعى من الشباب.



وأضاف الدنبوقى لـ صدى البلد: "أتمنى خلال ال16 يوما الذى خصصهم الأمم المتحدة لمناهضة العنف، أن ينظر البرلمان تفعيل في نص المادة 53 من الدستور، التى تنص على إلزام الدولة بإنشاء مفوضية ضد التمييز وهذا من شأنه القضاء على العنف فى مصر".



وأكد أن هناك طرقا كثيرة للقضاء على العنف منها حملات التوعية والتثقيف الجنسى منذ الصغر وأيضًا طالب بتدريب الضابطات فى أقسام الشرطة على التعامل مع الحالات المعنفة التى تأتى للإبلاغ، مع تعميم وجودهن فى جميع الأقسام.



كان المجلس القومى للمرأة، أعلن إنشاء وحدات مناهضة العنف بـ 18 جامعة، واقترح الأعضاء دعم جهود الوحدات عن طريق المجلس من خلال تنفيذ لقاءات دورية وحلقات نقاشية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة واستكمال بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية وعقد لقاء خاص لإعادة صياغة اختصاصات وأهداف عمل الوحدة وإجراءات تأسيسها، ووضع خطة عمل تنفيذية سنوية لكل وحدة لمتابعة أنشطتها والمشاركة فيها وكذلك تحديث الدليل التدريبي لوحدات العنف بالجامعات ومد هذه الجهود للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى.