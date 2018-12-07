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برلمان

برلمانى: الغربية تدرس 5 مقترحات لاستغلال أرض مقلب قمامة زفتى

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:18 م
النائب سلامة الجوهري
النائب سلامة الجوهري
أمينة الدسوقى
قال النائب سلامة الجوهري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن المحافظة ومركز مدينة زفتى يبحثون الاقتراحات التي تقدم بها بشأن استغلال مقلب قمامة "زفتى".

وأوضح الجوهري أنه تقدم بطلب للمحافظ، جاء فيه أنه تم إخلاء وتفريغ مقلب قمامة زفتى، بتكلفة 3 ملايين جنيه، إلا أنه ونتيجة عدم استغلال المقلب واستثماره، بدأ الأهالي بإلقاء القمامة مرة أخرى، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام.

وقال الجوهري إن المقترح الرئيسي الذي قدمه للمحافظ لاستغلال أرض المقلب، هو إقامة مصنع قمامة متطور، للقضاء على مشكلة القمامة نهائيا، حفاظا على البيئة ومنع تراكمات القمامة في المدينة والقرى والعزب.

وأضاف الجوهري أنه اقتراح أيضا إنشاء كلية تربية نوعية تابعة لجامعة طنطا، وأو تخصيصها لإنشاء مجمع للملاعب وحمامات سباحة تابعة لنادي زفتى الرياضى، وعمل مجمع لمواقف زفتى وإخلاء المدينة من المواقف الداخلية التي تؤدي إلى زحام شديد بشوارع المدينة، أو إنشاء منطقة صناعية لتوفير فرص عمل للشباب.
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