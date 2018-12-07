ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المعادي في مهمة الحفاظ على صدارة الجيزة أمام الصف غدا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
عبدالله هشام
تقام غدا السبت مباريات الجولة الـ 17 بالمجموعة الخامسة من دوري القسم الثالث في مجموعة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف، حيث يسعى فريق المعادي للحفاظ على الصدارة أمام منافسة الصف.

بينما جاءت باقي المواجهات كالتالي:

جولدى VS مركز شباب أبو النمرس

البنك الأهلي VS الصيد

جينيس VS الطائرات

6 اكتوبر VS الشرقيه للدخان

حلوان العام VS كرداسة

بينما يحصل فريق العياط على راحة.

ترتيب المجموعة الخامسة :-

1- المعادي : 33 نقطة
2- جولدي : 32 نقطة
3- البنك الأهلي : 30 نقطة
4- جينيس : 26 نقطة
5- 6 اكتوبر : 26 نقطة
6- الدخان : 24 نقطة
7- حلوان : 20 نقطة
8- أبو النمرس : 19 نقطة
9- الصف : 15 نقطة
10-الصيد : 12 نقطة
11- الطائرات : 9 نقاط
12- كرداسة : 9 نقاط
13-العياط : 7 نقاط
loading...

ترشيحاتنا

أمريكا تمنع إسرائيل من بيع 12 طائرة إف 16 لـ كرواتيا لهذا السبب

الأزهر يحدد ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة

100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب

تفاصيل الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى ثانوي بعد تسليم التابلت

تعرف على قصة المكوجى الذى غنت له وردة وشادية وفايزة أحمد ومحرم فؤاد

تعرف على البئر الذي لا تنقطع مياهه في السعودية .. فيديو

الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

طارق العشري يعلق على رحيل نجوم الأهلي عن الفريق..فيديو

السقوط فى بئر الخيانة..ياسمين: تعرفت على عشيقى من فيس بوك.. وتخلصنا من زوجي خوفا من الفضيحة

الآثار: إحالة واقعة تسلق الأهرامات ليلا والصورة الإباحية إلى النائب العام

ترامب يرشح وزيرا جديدا للعدل ومندوبة لدى الأمم المتحدة

صدى البلد يكشف موقف عمر خربين مع الهلال وحقيقة انضمامه للدوري المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد..حملة لرفع الإشغالات من شارعين فى المرج .. صور

شاهد.. غرق 80 إسرائيليا وإغلاق شوارع تل أبيب بسبب الفيضانات

100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب

محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور

شاهد.. أول صور لـ محمود وحيد بعد توقيعه للأهلي

فيديو

فيلم وثائقي بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مدارس الأحد.. فيديو
طارق العشري يعلق على رحيل نجوم الأهلي عن الفريق..فيديو
طارق العشري: الأهلي يحتاج هذه الصفقات ليعود للمنافسة .. فيديو
العشري: أداء الزمالك في الموسم الحالي يشبه دوري 2015 مع فيريرا.. فيديو
النقل تطلق حملة سلامتك تهمنا للتوعية من سلبيات التعامل مع السكة الحديد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟