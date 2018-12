المعادي في مهمة الحفاظ على صدارة الجيزة أمام الصف غدا

تقام غدا السبت مباريات الجولة الـ 17 بالمجموعة الخامسة من دوري القسم الثالث في مجموعة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف، حيث يسعى فريق المعادي للحفاظ على الصدارة أمام منافسة الصف.



بينما جاءت باقي المواجهات كالتالي:



جولدى VS مركز شباب أبو النمرس



البنك الأهلي VS الصيد



جينيس VS الطائرات



6 اكتوبر VS الشرقيه للدخان



حلوان العام VS كرداسة



بينما يحصل فريق العياط على راحة.



ترتيب المجموعة الخامسة :-



1- المعادي : 33 نقطة

2- جولدي : 32 نقطة

3- البنك الأهلي : 30 نقطة

4- جينيس : 26 نقطة

5- 6 اكتوبر : 26 نقطة

6- الدخان : 24 نقطة

7- حلوان : 20 نقطة

8- أبو النمرس : 19 نقطة

9- الصف : 15 نقطة

10-الصيد : 12 نقطة

11- الطائرات : 9 نقاط

12- كرداسة : 9 نقاط

13-العياط : 7 نقاط