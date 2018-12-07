جوائز المهرجانات العربية تذهب للمجهولين.. دبي يختار على صبحى.. وشريف الدسوقي من موظف بقصور الثقافة إلى أفضل فنان بالقاهرة السينمائي.. صور

على صبحى يفوز بجائزة افضل ممثل من دبى السينمائى

شريف الدسوقى يفوز بافضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائى

راضى جمال يفوز من مهرجان الجونة السينمائى



شريف الدسوقى



حصل شريف الدسوقى على جائزة افضل ممثل فى مهرجان القاهرة السينمائى عن فيلم " ليل خارجى".



واعرب الدسوقى عن سعادته بالجائزة .كما تحدث عن تشيبهه بالاداء مع الفنان محمد شرف وقال ان الأمر لا يزعجه، مضيفا أنه تأثر إنسانيًا بالراحل محمد شرف، نظرًا لوجود علاقة صداقة بينهما.



وتابع ان أي فنان فى بداية ظهوره على الشاشة دائمًا ما يتم تشبيهه بآخر راحل، ولكن بعد إثبات موهبته وإستمراره فى التواجد على الشاشة تتلاشى كل تلك الأمور.



وعن حياته قبل دخوله الوسط الفنى قال شريف الدسوقى انه عمل فى العديد من المهن خلال السنوات الماضية، ومنها موظف فى الهئية العامة لقصور الثقافة.



على صبحى



حصل الممثل علي صبحي على جائزة "المهر الطويل أفضل ممثل"، وذلك في حفل ختام مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2016 وبعدها اختفى صبحى عن الانظار تماما.



ويحكى "على معزة وإبراهيم" قصة حب عجيبة يعيشها الشاب على فى إحدى المناطق الشعبية المهمشة، حيث ينطلق فى رحلة بأنحاء مصر بتوصية من معالج روحانى، بصحبة إبراهيم الذى يصل لحافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره، ليكتشف الاثنان، وأهل المنطقة كلها، المغزى الحقيقى لكل ما مر بهما من أحداث غريبة.



"على معزة وإبراهيم" من إخراج شريف البندارى وتأليف أحمد عامر عن قصة سينمائية لإبراهيم البطوط للمنتجين محمد حفظى وحسام علوان وشركة فرنسية.



راضى جمال



فاز فيلم يوم الدين للمخرج ابو بكر شوقى بجائزة افضل فيلم فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية.



وقال بطل الفيلم راضى جمال ان قصة العمل تقترب بشكل كبير من حياته العادية، لذلك عندما طلب منه المخرج أبو بكر شوقي تقديم الدور لم يمانع لرغبته في توعية الناس بطبيعة المرض.



وأضاف أنه قبل تصوير الفيلم كان يتردد بين منزله وبين مستعمرة الجذام، وأحيانا كان يتردد على بعض الأماكن لجلب بضاعة، موضحا أنه يتردد على المستعمرة منذ 30 عاما.



“يوم الدين” هو أول فيلم روائي طويل للمخرج أبو بكر شوقي، وكان العرض العالمي الأول للفيلم قد أقيم في مهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور مخرجه أبو بكر شوقي و المنتجة دينا إمام، حيث نافس الفيلم على جائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا شاليه.

شهدت المهرجانات السينمائية مؤخرا حصول عدد من الفنانين غير المشهورين على جوائز عالمية بعد عرض افلامهم، ومنحت تلك الجوائز بناء على الادوار التى جسدها هؤلاء الفنانون فى افلامهم، إلا أن أحدا منهم لم يستغل هذا النجاح واختفى معظمهم بعيدا عن الانظار دون اى مبرر، فهل يسير هؤلاء الفنانون على نفس الدرب ...