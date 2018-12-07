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تعليم

جامعة عين شمس تحتفل غدا بمرور 75 عاما على العلاقات المصرية الروسية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:09 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم غدًا مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، مؤتمر "علاقات مصر بالاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية (1943 – 2018)"، وذلك في تمام العاشرة صباحًا بقاعة مؤتمرات المركز.

وقال د. أشرف مؤنس مدير المركز، إن المؤتمر يقام برعاية د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز.

وأوضح د. جاد طه مقرر سيمينار الدراسات العليا بكلية الآداب وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالكلية، أن المؤتمر يناقش على مدى جلستين متتاليتين، عددا من الموضوعات من بينها دور الاتحاد السوفيتي في تسليح الجيش المصري، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، مصر الحديثة والتعاون المصري الروسي، العلاقات الثقافية المصرية الروسية.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر د. ألكس تيفانيان المستشار الثقافي الروسي بمصر، ود. محمد نصر الجبالي رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن، والكاتب الصحفي أحمد الباشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف ولفيف من الأساتذة والمتخصصين المهتمين بالشأن الروسي المصري من جامعات عين شمس، والمنصورة و بني سويف.
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