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حوادث

ضبط سيارة بداخلها تمثال فرعوني يشتبه في أثريته

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:03 م
تمثال اثري
تمثال اثري
محمد العيسوى
تمكنت مباحث قسم شرطة ثانى أسيوط، من ضبط سيارة بداخلها تمثال فرعونى يشتبه فى أثريته.

البداية أثناء مرور قوة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت القوة فى السيارة رقم "ى س ج 2781" حال توقفها بشارع النيل دائرة القسم، وبتفتيشها وجد بداخلها تمثال من الجرانيت طوله حوالى متر على شكل شخص جالس .. يشتبه فى أثريته.

بالاستعلام عن مالك السيارة تبين أنه يدعى عمار . ع . ع - سن 55 - سائق - ومقيم بدائرة القسم ، وباستدعائه وسؤاله، قرر أنه قام بتسليم السيارة للمدعو صبرى .ش.أ - سن 53 - عامل - ومقيم بدائرة المركز الفتح .. لإستخدامها فى نقل تمثال آثرى نظير مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .
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