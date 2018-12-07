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أخبار البلد

عضو المجلس القومى: 18 وحدة بالجامعات لمناهضة العنف ضد المرأة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس شارك فى مبادرة "16 يوما لمناهضة العنف" وقدم حملات توعية مكثفة وبدأ إطلاقها بتلوين الأهرامات وهيئة الأمم المتحدة باللون البرتقالى وزيادة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات إلى 18 وحدة.

وأضافت "يحيى" فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الوحدات فى الجامعات تقوم بالكثير من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتسهل عليها الشكوى فى حالة تعرضها للعنف.

وأكدت أن المجلس يقوم بدوره لمناهضة العنف من خلال حملات توعية منها "لأنى رجل" التى تهدف لمشاركة الرجل فى حياة المرأة ومساعدتها كشريك، وأيضًا حملة "متخليش حاجة توقفك" في المترو عن طريق لوحات إعلانية؛ وكذلك حملة اتكلموا واسمعنى التى تحث البنات التى تتعرض للتحرش بالتصريح بذلك بدون خوف.

وكان المجلس القومى أعلن إنشاء وحدات مناهضة العنف بـ 18 جامعة، واقترح الأعضاء دعم جهود الوحدات عن طريق المجلس من خلال تنفيذ لقاءات دورية وحلقات نقاشية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة واستكمال بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية وعقد لقاء خاص لإعادة صياغة اختصاصات وأهداف عمل الوحدة وإجراءات تأسيسها، ووضع خطة عمل تنفيذية سنوية لكل وحدة لمتابعة أنشطتها والمشاركة فيها وكذلك تحديث الدليل التدريبي لوحدات العنف بالجامعات ومد هذه الجهود للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى.
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