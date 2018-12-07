كيد الحريم.. تزوج عليها فأشعلت النيران فى الزوجة الثانية

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة لقيامها بالاشتراك مع شقيقها فى إشعال النيران فى مسكن إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر انتقامًا من زوجها لزواجه بها.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة - كائنة بمنطقة الدويقة بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين احتراق محتويات غرفة النوم بالشقة محل الواقعة محل سكن المدعوة شادية.م.ى - سن 34 - ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، وبسؤالها أفادت بتلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص من هاتف محدد مفاده تعرض أحد أبنائها لمكروه حال تلقيه درسا خاصا، فتوجهت للاطمئنان عليه، وتبين عدم وجود شيء، وأثناء ذلك تلقت إتصالا هاتفيا من أحد جيرانها أخبرها بنشوب حريق بالشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة .. أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو شافعى.ل.أ- سن 38 – سائق، و المدعوة نادية.ل.أ - "شقيقة الأول" - سن 37 - ربة منزل، ومقيمان بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع الإنتقام من زوجها المدعو أحمد.أ.م - سن 42 - صاحب ورشة ومقيم محل البلاغ لزواجه من الشاكية، فخططت للانتقام منهما، وفى سبيل ذلك استعانت بشقيقها المتهم الأول وتمكنت من التحصل على مفتاح الشقة سكن المجنى عليها من زوجها بالمغافلة ، وقامت بتسليمه للمتهم الأول، حيث قام بالإتصال بالمجنى عليها مدعيًا بتعرض نجلها لمشكلة وفور خروجها تمكن من الدلوف للشقة، وقام بإشعال النيران بغرفة النوم، وفر هاربًا مُحدثًا التلفيات المُشار إليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهمة الثانية، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول المُستخدم فى إرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.