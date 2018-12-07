كشف هوية عصابة استولت على 900 ألف جنيه من حساب بنكى

تمكنت مباحث قسم شرطة المعادى، من ضبط مرتكبى واقعة الاستيلاء على مبلغ 900 ألف جنيه من حساب إحدى السيدات باستخدام الفيزا الكارت.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المعادى من المواطنة شيرين . أ . ح - سن 50 - مالكة محل إكسسوار حريمى كائن بدائرة القسم - ومقيمة بدائرة القسم، بأنها حال ترددها على أحد البنوك للاستعلام عن رصيد الحساب البنكى الخاص بوالدتها المواطنة/نادية .ع.ح - سن 89 - ربة منزل - ومقيمة بدائرة القسم، اكتشفت سحب مبلغ مالى قدره (900 ألف جنيه ) من الحساب المشار إليه عن طريق ماكينة الصراف الآلى بدون علم والدتها، واتهمت مخدومة والدتها المدعوة/ أمل . س . م - سن 49 - خادمة - ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها.



وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجها المدعو عماد . ع . ع - سن 52 - عاطل - ومقيم بذات العنوان، حيث تمكنت من الاستيلاء على كارت الفيزا المشار إليه - بأسلوب " المغافلة " وسحب المبلغ المالى المستولى عليه على فترات من ماكينة الصراف الآلى الكائنة بدائرة القسم.



فيما أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى قدره "297 ألف جنيه" من متحصلات الواقعة بمسكنهما، كما تم ضبط السيارة رقم ( ر د هـ 576 - مقيدة بإسم المتهمة الأولى ويعمل عليها الثانى كسائق) وأقرا بشرائها من متحصلات الواقعة، كما أضافا بشراء قطعة أرض بمساحة 120 متر مربع بدائرة قسم شرطة حلوان، وأقاما عليها عقار مكون من أربعة طوابق وجميعها من متحصلات الواقعة .. وبسؤال المجنى عليها اتهمتها بارتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.