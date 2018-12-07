ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات والاتجار فيها بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة والإتجار فيها.



أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السلام أول بالقاهرة قيام المدعو نصر ح. ن- سن 38، مقيم بدائرة قسم شرطة إسماعيلية ثان "مسجل شقى خطر- مخدرات" سبق اتهامه فى 12 قضية آخرها "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى مخدرات محكوم عليه فيهما بالسجن 8 سنوات .. وراء إرتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع ".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- 4 مفاتيح مصطنعة.



بمواجهته اعترف بارتكاب 8 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه محمد ع. أ- سن 42، حداد، ومحمد ع. ع- سن 38، مقيمان بمحافظة الشرقية.



باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.