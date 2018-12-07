ضبط 623 هاربًا من أحكام متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء نائل رشاد مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 623 حكمًا شملت "120 جزئيًا و22 مستأنفا و312 غرامات و165 مخالفة و3 أحكام سرقة تيار كهربائي".



وتأتي هذه الحملات، في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.