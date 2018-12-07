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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين سرقا حديد تسليح من موقع بالمقطم

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:09 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
محمد صبرى - محمد العيسوى
تمكن قطاع الامن العام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالاشتراك مع آخر فى ارتكاب واقعة سرقة كمية من حديد التسليح بالإكراه من أحد المواقع تحت الإنشاء بالمقطم.

تبلغ لقسم القطامية من خفير خاص بموقع تحت الإنشاء أنه حال تواجده بالموقع عمله فوجئ بثلاثة مجهولين قاموا بتهديده بأسلحة نارية واستولوا على كمية من حديد التسليح تزن حوالي طنا وفروا هاربين مُستقلين سيارة نقل.

ومن خلال البحث والتحرى أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش، فرد خرطوش وطلقة لذات العيار) المستخدمين فى الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بالإشتراك مع آخر "هارب" فى إرتكاب الواقعة وأضافوا بأن السيارة المستخدمة بحوزة الهارب وأرشدا عن كمية من الحديد المستولى عليه وزنت حوالى طنا بالدروب الصحراوية المتاخمة لمحل البلاغ.
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