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حوادث

سيدة تشعل النيران فى سيارة طليقها بـ ١٥ مايو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:18 م
حريق سيارة - ارشيفية
حريق سيارة - ارشيفية
كتب محمد صبرى
ألقت مباحث القاهرة، القبض على سيدة أشعلت النيران فى سيارة طليقها انتقاما منه، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بعرض المتهمة على النيابة للتحقيق.

تلقي قسم ١٥ مايو بلاغا من سائق قرر أن مجهولا يضرم النيران فى سيارته التاكسى أثناء توقفها أسفل منزله بالمنطقة ولم يتهم أحد، وانتقل رجال المباحث بإشراف العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة وتبين من التحريات أن طليقته وراء ارتكاب الواقعة فتم ضبطها من خلال أحد الأكمنة.

وقررت المتهمة أنها لم تجد وسيلة للانتقام من طليقها سوى إضرام النيران فى سيارته بعد انفصالهما منذ شهرين وأنه فى الفترة الاخيرة لم يقدم لها مصروف المنزل وقام بتطليقها مما أثار غضبها فارتكبت الواقعة فجرا بعد ان احضرت زجاجة بنزين واشعلت النيران فى سيارته.
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