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حوادث

ضبط 154 مخالفة مرافق متنوعة بأسوان

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:08 م
حملات - ارشيفية
حملات - ارشيفية
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، تحت إشراف اللواء نائل رشاد مدير الأمن، حملة في مجال قضايا المرافق وفرض الانضباط بالشارع الأسواني.

وأسفرت الحملة عن ضبط 154 مخالفة مرافق من إشغالات بالطريق العام وتم رفعها وإيداعها بمخزن مجلس المدينة ومحضر بيئة.

ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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