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أخبار العالم

فرنسا.. آلاف الطلاب ينتفضون ضد مشهد تركيع زملائهم.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:08 م
مظاهرات الطلبة في
مظاهرات الطلبة في باريس
رحيم يسري
تظاهر آلاف الطلاب ،الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس مطالبين باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معلنين تضامنهم مع حركة "السترات الصفراء" عشية انطلاق تظاهرات السبت.

ورفع المتظاهرون شعار "ارحل" مطالبين بإقالة ماكرون وحكومته، وتقول لانس جون إحدى المتظاهرات المشاركات في المسيرة إنها ليست مجرد مطالبة باستقالة "إنها ثورة"، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وحرص الطلاب على إدانة اعتقال زملائهم في مشهد مهين، وذلك بعد انتشار مقطع لاعتقال طلاب الثانوية بواسطة الشرطة ويبين الفيديو إجبار رجال الشرطة الطلاب على الركوع على الأرض ووضع أيديهم فوق رؤوسهم، وكأنهم أسرى حرب، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 150 طالبا بتلك الطريقة الوحشية.

وفور وصولهم لميدان الجمهورية حرص الطلاب على الركوع على أقدامهم ووضع أيديهم فوق رؤوسهم تعبيرا عن تضامنهم مع زملائهم المعتقلين بتلك الطريقة الوحشية.

ويرفض الطلبة رفع الرسوم الجامعية للطلبة غير الأوروبيين، فيما ترفض "السترات الصفراء" رفع أسعار الوقود بموجب ضريبة جديدة تفرضها الحكومة الفرنسية على المحروقات، إلا أن حكومة ماكرون تراجعت عنها بعد اندلاع مظاهرات ضخمة على مدار الأسابيع الماضية، إلا أن الحركة حشدت لتعبئة جديدة ، غدا السبت.
فرنسا.. آلاف الطلاب ينتفضون ضد مشهد تركيع زملائهم.. فيديو
فرنسا.. آلاف الطلاب ينتفضون ضد مشهد تركيع زملائهم.. فيديو
فرنسا.. آلاف الطلاب ينتفضون ضد مشهد تركيع زملائهم.. فيديو
فرنسا.. آلاف الطلاب ينتفضون ضد مشهد تركيع زملائهم.. فيديو
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