طلاب جامعة دمنهور يشاركون في مبادرة كل يوم جديد بزيارة محطة مياه 6 أكتوبر

انطلق الفوج التاسع من طلاب جامعة دمنهور برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛ لزيارة محطة مياه السادس من أكتوبر، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة خلال العام الدراسى الحالى بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بهدف تعريف شباب الجامعات بالمشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة.



أكد عبد الغفار أن الهدف من هذه المبادرة هو رفع الوعى الوطنى لدى شباب الجامعات والمعاهد المصرية بإشراكهم فى خطط التنمية التى تنفذها الدولة، وتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع فى حركة البناء والتعمير؛ لغرس قيم حب العمل والقدرة على الإنجاز لدى الشباب المصري.



واستمع الطلاب إلى شرح تفصيلي من علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حول محطة مياه السادس أكتوبر، والتي تختص بتلبية احتياجات مناطق وسط الجيزة وتوسعات مدينة السادس من أكتوبر من مياه الشرب، بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى للمحطة تصل لـ400 ألف م3 /يوم من إجمالى 1.6 مليون م3/يوم، وتشمل تنفيذ مأخذ للمياه العكرة على النيل من العياط ورافع أوسط وثلاثة خطوط ناقلة بقطر 2200 مم بطول 38 كم.ط لكل خط.



كما اطلع الطلاب خلال جولتهم على ما تمتلكه المحطة من مقومات فنية، وأجهزة تكنولوجية على أعلى مستوى، والمساهمة الإيجابية التى تقوم بها ضمن سياسات وخطط الدولة للتنمية، مؤكدين على الأثر الذى تتركه هذه الزيارات فى تعزيز ثقتهم فى مستقبل بلدهم.



من جانبه أشار أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، إلى أن عدد الجامعات المشاركة حتى الآن في هذه المبادرة يصل إلي 17 جامعة مصرية، بإجمالى 1700 طالب موضحًا أن مبادرة " كل يوم جديد" شملت زيارة عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل مدينة العلمين الجديدة، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور، مشروع دار مصر بمدينة الشيخ زايد، مشروع سكن مصر (القاهرة الجديدة)، مشروع محطة صرف صحي الجبل الأصفر، وغيرها من المشروعات التنموية العملاقة.