ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 11 عنصرا إجراميا في حملة ببنها

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:12 م
مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية
إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون بمركز بنها، وأسفرت عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة، و4 قضايا مخدرات، وتحرير محاضر للمخالفين، وتولت النيابة التحقيق.

وأصدر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تعليمات بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة والمواد المخدرة، فشنت إدارة البحث الجنائي حملة مكبرة قادها اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي استهدفت مركز بنها .

وأسفرت عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة بينهم 5 متهمين في قضايا سلاح ومخدرات ومراقب هارب و4 هاربين من أحكام جنايات ومتهم في قضية فرض إتاوة وسيطرة وسلاح ناري "بندقية خرطوش"

كما تم ضبط 4 قضايا مخدرات بإجمالي 125 جم و14 قرصا مخدرا و27 قضية تموينية متنوعة عبارة عن 5 قضايا في مجال الغش التجاري وإدارة مصانع ومحلات بدون ترخيص وقضايا في مجال الأسواق العامة وغيرها من القضايا تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. غرق 80 إسرائيليا وإغلاق شوارع تل أبيب بسبب الفيضانات

الأزهر يحدد ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة

ميدو يهاجم اتحاد الكرة بسبب تصريحات سيد عبد الحفيظ

ترامب يرشح وزيرا جديدا للعدل ومندوبة لدى الأمم المتحدة

مؤرخ يكشف سبب إطلاق أسماء غريبة على بعض الشوارع بمصر .. فيديو

شاهد.. أول صور لـ محمود وحيد بعد توقيعه للأهلي

خطيب المسجد النبوي: 15 سببا للحفاظ على سلامة القلب.. فيديو

3 فرق إنقاذ نهري لانتشال ضحايا ميكروباص ترعة المحمودية.. صور

طارق العشري: الأهلي يحتاج هذه الصفقات ليعود للمنافسة .. فيديو

مؤجلات الأهلي والزمالك تثير فتنة كروية فى الدوري

تعرف على البئر الذي لا تنقطع مياهه في السعودية .. فيديو

أمريكا تمنع إسرائيل من بيع 12 طائرة إف 16 لـ كرواتيا لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد..حملة لرفع الإشغالات من شارعين فى المرج .. صور

شاهد.. غرق 80 إسرائيليا وإغلاق شوارع تل أبيب بسبب الفيضانات

100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب

محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور

شاهد.. أول صور لـ محمود وحيد بعد توقيعه للأهلي

فيديو

فيلم وثائقي بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مدارس الأحد.. فيديو
طارق العشري يعلق على رحيل نجوم الأهلي عن الفريق..فيديو
طارق العشري: الأهلي يحتاج هذه الصفقات ليعود للمنافسة .. فيديو
العشري: أداء الزمالك في الموسم الحالي يشبه دوري 2015 مع فيريرا.. فيديو
النقل تطلق حملة سلامتك تهمنا للتوعية من سلبيات التعامل مع السكة الحديد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟