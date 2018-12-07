ضبط 11 عنصرا إجراميا في حملة ببنها

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون بمركز بنها، وأسفرت عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة، و4 قضايا مخدرات، وتحرير محاضر للمخالفين، وتولت النيابة التحقيق.



وأصدر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تعليمات بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة والمواد المخدرة، فشنت إدارة البحث الجنائي حملة مكبرة قادها اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي استهدفت مركز بنها .



وأسفرت عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة بينهم 5 متهمين في قضايا سلاح ومخدرات ومراقب هارب و4 هاربين من أحكام جنايات ومتهم في قضية فرض إتاوة وسيطرة وسلاح ناري "بندقية خرطوش"



كما تم ضبط 4 قضايا مخدرات بإجمالي 125 جم و14 قرصا مخدرا و27 قضية تموينية متنوعة عبارة عن 5 قضايا في مجال الغش التجاري وإدارة مصانع ومحلات بدون ترخيص وقضايا في مجال الأسواق العامة وغيرها من القضايا تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

