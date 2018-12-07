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أخبار البلد

التضامن: تخصيص 15 مليون جنيه لاكتشاف مبدعين ورواد أعمال..صور

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وفلات 6 لابز للحاضنات وذلك على هامش مؤتمر RiseUp لرواد الأعمال والمقام في الجريك كامبس.

ويتضمن البروتوكول تنظيم دورات جلسات استنباط أفكار لمساعدة الشباب على الخروج بأفكار لحل المشاكل المرتبطة بالمجتمع المحيط بهم، من خلال تجميع أفكار الشباب المناسبة لحل بعض المشاكل المجتمعية وإمكانية إلحاقهم بحاضنة في حال تميز الأفكار.

وقالت "والي"، إنه تم تخصيص ١٥ مليون جنيه لكي نكتشف في كل المحافظات مبدعين ومبتكرين ورواد أعمال، مشيرة إلى أن وزارة التضامن لديها برنامج "مستقبلنا في أيدينا" ذهب لكل المحافظات ودرّب ٣٠ ألف شاب على تحديد المشاكل في المحافظات وما الذي تحتاجه كل محافظة عن طريق عمل مقابلات مع الأهالي لتحديد ما هي المشاكل والأفكار والمشروعات التي تحتاجها المحافظات.

ولفتت إلى أننا نحتاج أن تبدأ مصر وتخرج خارج القاهرة الكبرى وتتجول في المحافظات وتكتشف الشباب ورواد الأعمال؛ حيث يوجد في القاهرة ٢٠ مليون فقط ولكن مصر ١٠٠ مليون، مؤكدة أن ٨٠٪ من قوة مصر موجودة في المحافظات التي بداخلها شباب لديهم أفكار جميلة ورواد أعمال يحتاجوا لمن يكتشفهم بداية من حلايب وشلاتين إلى الإسكندرية.

وقالت والي إن هذه المبادرة تحاول بها الوزارة أن تصل للأفكار والشباب ورواد الأعمال لكي يدخلوهم حاضنة تدريبية يتعلموا فيها تحويل الفكرة إلى مشروع وواقع، مشيرة إلى أنه من الممكن تمويل المشروعات المتميزة بقروض من بنك ناصر الاجتماعي، مضيفةً : "مقتنعة أن شباب مصر وبناتها عندهم أفكار وتحتاج لمن يمد يديه لهم، سنساعدهم بتوصيلهم للقرى والشباب والأماكن ونناقش المشاكل إذا لم يكن المشروع يحل مشكلة أو يقدم خدمة لن يكون مفيدا".

وتوفر الشركة التدريب اللازم لرواد الاعمال و توفير حاضنة أعمال لمشروعاتهم و ذلك من خلال برنامج “ مصر تبدأ”، و ذلك من خلال ميزانية إجمالية مقدرة ب 15 مليون جنيه على مدار عاميين و هو الزمن المتبقي للبرنامج.
التضامن: تخصيص 15 مليون جنيه لاكتشاف مبدعين ورواد أعمال..صور
التضامن: تخصيص 15 مليون جنيه لاكتشاف مبدعين ورواد أعمال..صور
التضامن: تخصيص 15 مليون جنيه لاكتشاف مبدعين ورواد أعمال..صور
التضامن: تخصيص 15 مليون جنيه لاكتشاف مبدعين ورواد أعمال..صور
التضامن: تخصيص 15 مليون جنيه لاكتشاف مبدعين ورواد أعمال..صور
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