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البابا تواضروس يتحدث عن ارتباطه بمدارس الأحد..فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:06 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، « إنه فى سن الـ5 سنوات انتقلت أسرته إلى سوهاج، وبدأ دخول مدارس الأحد».

واضاف خلال تقرير عرض على قناة إكسترا نيوز بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مدارس الأحد، أنه تعلم على يد كاهن يسمى ابونا شنودة، وقال.. وفى احدى زياراتي فى أمريكا تقابلت مع حفيده، وقام بعرض صورة عليّ، كاشفًا أن هذا الكاهن كان يمتلك عربة سوداء نوع فولكس واجن.

وأشار إلى أن .. ابونا شنودة كان يمر علي انا واختى الصغيرة هدى ويركب معنا للذهاب إلى مدارس الأحد، وكشف أنه كان يقف هو واخته على الكرسي الخلفي للعربية أثناء الذهاب لمدارس الأحد، موضحا أن .. ابونا شنودة زرع به عادة وهى الذهاب لمدارس الأحد كل أسبوع.

يشار الى ان قناة إكسترا نيوز عرضت فيلما وثائقيا بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مدارس الأحد.

وجاء فى التقرير ان مدرسة الاحد شعلة التنوير داخل الكنيسة القبطية الارذوكسية التى أشعلها القديس حبيب جرجس.

وأوضح التقرير ان حبيب جرجس عندما تحدث عن فكرته اتهم بالبدعة وأغلقت أما فكرته ابواب الكنائس لكن هذا الشاب لم يستسلم ولم ييأس.

وكشف التقرير أن حبيب جرجس والد فى عام 1876 لعائلة قبطية بأسيوط وتعلم فى الكتاب داخل الكنيسة قبل ان يكمل تعليمه الثانوي بمدرسة الأقباط الكبرى عام 1893 وبعد ذلك اصبح معلما فى المدرسة الإكلينيكية التى انشئت عام 1892.

وفى نفس السياق قال نيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة، إن الأسم الكامل لـ« حبيب جرجس» حبيب جرجس مرقوريوس شرابي.

وكشف الأنبا مارتيروس، أن الجد الأكبر لـ حبيبي هو شرابي الذي انتقل فى منتصف القرن الـ 17 من منطقة سوهاج إلى الشرابية وبعد ذلك تم تسمية الشرابية باسمه، مشيرا إلى أن أسم شرابي هو اختصار لاسم« شارو بين.

وتابع أن حبيب ولد فى عام 1976، ووالده توفى 1882، ودخل مدرسة الإكلينيكية فى الازبكية عام 1992 وكان من ضمن 12 طالبا متفوقا تم استدعاؤه من قبل البابا كرولس الخامس لتأسيس النواة الطلابية الاولى للاكريليك.
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