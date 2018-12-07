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أخبار البلد

أمينة الشيخ: الإعاقة ليست في الجسد.. وذوى الاحتياجات يمتلكون مواهب كثيرة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:24 م
صدى البلد
احمد قطب
أقيم اليوم مسابقة المواهب الفنية لذوي القدرات الخاصة بإشراف محافظ المنطقة الروتارية 2451 عبد الحميد العوا.

وحضر الحفل أميمة الشيخ رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وباكينام عبد الفتاح نائب رئيس اللجنة بالقاهرة، وأقيم الحفل في مكتبة مصر الجديدة.

وشارك نادي كايرو نيو تاون والعديد من الأندية الروتارية في هذه الاحتفالية والتي قام بتنظيمها نادي روتاري هليوبوليس شرق.

في البداية تقول أمينة الشيخ رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم هو الاحتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، حيث أن الإعاقة ليست في الجسد ولكن الإعاقة في الفكر، حيث ظهر مجموعة من المواهب الفنية والتي يجب أن نسلط الضوء لأنهم لهم الحق في الحياة مثل الآخرين ولهم دور أيضا في المجتمع وهذا دورنا كلجنة ذوي قدرات خاصة في المنطقة الروتارية نحن نهتم بذوي القدرات الخاصة في مجالات متعددة من ضمن هذه المجالات الفنون والتي تؤدي إلى تشجيعهم بسبب اندماجهم مع المجتمع وليس في عزلة من المجتمع.

وأضافت "الشيخ": "نحن نقوم أيضا بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم من خلال المدارس الحكومية وهذا تم بالفعل من خلال أنشأ 32 غرفة مصادر وفي الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن افتتاح 10 غرف مصادر أخرى بالإضافة إلى عمل قوافل طبية لتوفير الخدمات الصحية لمن هم محرومون من التأمين الصحي شاملة جميع التخصصات الطبية".
أمينة الشيخ: الإعاقة ليست في الجسد.. وذوى الاحتياجات يمتلكون مواهب كثيرة
أمينة الشيخ: الإعاقة ليست في الجسد.. وذوى الاحتياجات يمتلكون مواهب كثيرة
أمينة الشيخ: الإعاقة ليست في الجسد.. وذوى الاحتياجات يمتلكون مواهب كثيرة
أمينة الشيخ: الإعاقة ليست في الجسد.. وذوى الاحتياجات يمتلكون مواهب كثيرة
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