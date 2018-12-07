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ثقافة

محاضرات متنوعة بثقافة البحر الأحمر

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:02 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقام بيت ثقافة رأس حدربة، محاضرة بعنوان "الرؤية السياسية المستقبلية للمرأة" فى مدرسة رأس حدربة الابتدائية الإعدادية ألقاها عبيدالله محمد خليل موضحا الرؤية السياسية المستقبلية للمرأة فى مصر؛ ففي هذا الوقت أتاحت الدولة الفرصة للمرأة لمشاركتها فى جميع المجالات فنحن نجد المرأة فى الوزارة وفى مجلس النواب وفى مجالات أخرى وفى كل محافظة نجد مجلس قومى للمرأة.

كما نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "منظومة القيم الإيجابية فى شارعنا المصرى" بالتعاون مع مدرسة الحسن بن الهيثم الإعدادية المشتركة بالقصير ألقى المحاضرة شاذلي عبد العزيز وتحدث عن منظومة القيم الإيجابية ومدى احتياجنا لها فى هذه الأيام إلى إحياء الجانب الخلقى فى الثقافة الإسلامية، فهو جانب شديد الأهمية والتأثير فى حياة مجتمعنا.

وأقام بيت ثقافة سفاجا ورشة حكى بمدرسة المستقبل الإبتدائية شارك فيها عيد السويفي وشاذلى عبد العزيز ودار الحوار حول تعليم التلاميذ الحضور كيفية تذوق الشعر وطريقة الإلقاء السليمة وشارك التلاميذ فى هذه الورشة وتم اكتشاف العديد من المواهب فى نظم إلقاء الشعر.
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