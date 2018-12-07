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أخبار العالم

تركيا ترفض التعاون مع السعودية في قضية خاشقجي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:15 م
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
رحيم يسري
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب طلب عدة مرات من نظيره التركي توقيع اتفاقية بين البلدين لتبادل الأدلة بشكل كامل في قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن تركيا ترفض حتى الآن توقيع هذا الاتفاق ما يثير عديد من الأسئلة حول مدى جدية أنقرة في المضي قدما بالتحقيقات في القضية، وفقا للصحيفة.

وكانت النيابة العامة السعودية كشفت أنها طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والمعلومات التي تمتلكها ومن بينها أصول التسجيلات الصوتية المتعلقة بقضية خاشقجي.
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