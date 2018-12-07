كواليس استحداث كلية للدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة.. خطة لتقديم برامج أفروآسيوية لجذب طلاب القارة.. والدراسة بـ العربية والإنجليزية

منسق عام شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة:

نسعى لأن تصل جامعة القاهرة لجامعات الجيل الثالث

انتظرنا قرار تحويل معهد الدراسات والبحوث الأفريقية لكلية 30 عامًا



أعلنت وزارة التعليم العالي، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يخص تعديل مسمى معهد البحوث والدراسات الإفريقية المضاف ضمن كليات جامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات الإفريقية العليا.



وكان معهد البحوث والدراسات الإفريقية، معهد يختص بالدراسات العُليا بجامعة القاهرة في مصر، وكان يهدف هذا المعهد إلى تعميق المعرفة بالشئون الأفريقية، والقيام بالبحوث والدراسات الخاصة بالقارة الأفريقية، وتوثيقها ونشرها، وتكوين الباحثين والمتخصصين علميًا في شئونها، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا.



وكان قد نشأ معهد البحوث والدراسات الأفريقية عام 1947م، وكان يطلق عليه معهد الدراسات السودانية، حيث كان يتبع كلية الآداب جامعة القاهرة ، وكان المعهد حين ذاك يضم قسمين فقط هما التاريخ والجغرافيا، وكانت مدة الدراسة فيه سنتين ثم أصبح معهدًا مستقلًا تابعًا للجامعة مباشرة عام 1950م، تحت أسم معهد الدراسات الأفريقية ، وفي عام 1970م، صدر قرار جمهوري بإنشاء معهدًا مستقلًا للبحوث والدراسات الأفريقية وعندها تم إضافة أقسام جديدة حيث تم إنشاء أربعة أقسام هي قسم النظم السياسية والاقتصادية، قسم الأنثروبولوجيا، قسم اللغات الأفريقية، قسم الموارد الطبيعية.



وتطورت الدراسة بالمعهد تطورًا جذريًا في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه، ففي عام 2004م صدر القرار الوزاري رقم 1947 بإصدار لائحة للمعهد وهي اللائحة الحالية حيث تطبق نظام الساعات المعتمدة ، وفي ضوئها يتم منح دبلومين الأول الدبلوم العام وهو دبلوم تطبيقي غير مؤهل للماجستير والدكتوراه والثاني الدبلوم الخاص وهو دبلوم تخصصي مؤهل لدرجتي الماجستير والدكتوراه بشرط حصول الطالب على تقدير جيد في الدبلوم الخاص.



وتقوم رؤية معهد البحوث والدراسات الأفريقية على: الخبرة العلمية المتراكمة علي مدار ثلاثة وستين عامًا منذ نشأته الأولى وعبر مراحل تطوره المختلفة ، وإصرار الجيل الحالي من القيادات وأعضاء هيئة التدريس على أن يظل المعهد يمثل النموذج الأمثل لكل الراغبين فى استكمال دراستهم العليا فى الشئون الأفريقية فى التخصصات العلمية المختلفة، سواء أكانوا من فى مصر أم العالم العربى أم أفريقيا ، و التعبير العلمي والأكاديمي عن حقيقة أن مصر جزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية، وأن روابطنا بالقارة ينبغي أن تتعزز فى كل المجالات، حيث يعد المعهد المركز الرئيسي لإعداد الكوادر المتخصصة والقادرة على تطوير علاقات مصر بالقارة وتنميتها فى عالم يتميز بالديناميكية وسرعة التغيير، واستيفاء متطلبات الجودة والاعتماد ومواكبة أحدث برامج التقدم العلمى وتحقيق المعايير الأكاديمية العالمية فى مجال الدراسات والبحوث الأفريقية.



وعلي ذلك تتلخص رؤية المعهد في استمرار احتفاظ المعهد بالدور الريادي كأفضل معهد للدراسات العليا فى الشئون الأفريقية فى مصر والعالم العربى، وأنه الأكثر قدرة على تخريج الكوادر المؤهلة المعنية بالشأن الأفريقي فى المجالات العلمية والبحثية المتنوعة على مستوى القارة الأفريقية وأنه الأجدر بتقديم الخدمة للمجتمع المصرى، والأقدر على تحقيق التواصل العلمي والبحثي مع المراكز والمعاهد المناظرة، فى العالم بصفة عامة، وعلى مستوى القارة الأفريقية بصفة خاصة.



وتتبلور رسالة معهد البحوث والدراسات الأفريقية فى مجموعات الأنشطة والبرامج والخدمات التى يسعى المعهد لتقديمها، وكذلك الأعمال والمشروعات المختلفة التى يتبناها ويمكن أن يحقق رسالته من خلالها باعتباره معهدًا للدراسات العليا يتبع جامعة القاهرة .



وتتحقق رسالة المعهد من خلال الالتزام بالمعايير الدولية للتميز والجودة فى مجالات التعليم والبحوث وخدمة المجتمع وتحقيق تواصل مصر الفعال مع شعوب ودول القارة الافريقية، وفى القلب منها حوض النيل.



ويضم المعهد عدة اقسام وهي : النظم السياسية وإقتصادية ، والموارد الطبيعية ، و الجغرافيا ، و اللغات واللهجات، و الأنثروبولوجيا ، والتاريخ.



ومن أبرز الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد : درجة دبلوم الدراسات الأفريقية من أحد أقسام المعهد ، ودرجة ماجستير في الدراسات الأفريقية من أحد أقسام المعهد، ودرجة الدكتوراه الفلسفة فى الدراسات الأفريقية من أحد أقسام المعهد.



أما عن مدة الدراسة ، فهي سنتان لنيل درجة الدبلوم ، ويتاح الدراسة فيه باللغتين العربية والإنجليزية.



وتعليقًا على قرار تحويل هذا المعهد إلى كلية ، أكد الدكتور سيد رشاد منسق عام شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة ، عن سعادته البالغة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى ، والذي ينص على تحويل معهد البحوث و الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة إلى كلية الدراسات الإفريقية العليا بعمادة الدكتور محمد نوفل.



وقال رشاد في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن القائمين على معهد الدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة القاهرة انتظروا هذا القرار لمدة 30 عامًا ، لكن كانت جميع المحاولات تتوقف لوجود عوائق كثيرة .



وأشار رشاد إلى أن المعهد حاليا يضم 1363 طالبا و طالبة ، من بينهم 70 طالبًا إفريقيًا ، لافتًا إلى أن هذا المعهد يقوم بتخريج مئات الخريجين سنويًا.



وأضاف رشاد أن تحول المعهد إلى كلية سيساعد على زيادة أعداد المقبلين عليه في الفترة القادمة ، لأن نظرة المجتمع للمعاهد فى مصر تختلف عن نظرتهم للكليات ، وبالتالي سيؤدي قرار التحويل إلى زيادة ملحوظة في الموارد المادية و البشرية.



و أوضح رشاد أن تحويل المعهد إلى كلية لن يلغي البرامج او الاقسام المتاحة فيه ، ولكن من المخطط ، أن يتم إضافة برامج جديدة على البرامج المتاحة مثل البرامج الأفروأسيوية لجذب الطلاب الأسيويين و مشاركتهم للطلاب الأفارقة و زيادة الموارد المادية.



وقال أن كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ستقبل طلاب الدراسات العليا ، ويشترط للتقديم فيها تقديم صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه الطالب ، معادل من المجلس الأعلى للجامعات ، وخطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب موضحا به جهة التمويل ، والعام الجامعى المراد الدراسة به ، و الدرجة العلمية وموقع من المستشار الثقافي للسفارة ، و خطاب موجه لعميد الكلية، وجواز سفر ساري الصلاحية لمدة عام كامل، وما يفيد خلو الطالب من مرض الإيدز قبل القيد و التسجيل للدارسين، ثم ملء عدد 3 استمارة بيانات بالكلية.



وأشاد رشاد بالدور الذى يقوم به الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والذي يسعى لتوظيف البحث العلمى فى خدمة قضايا المجتمع المصرى والافريقى حتى تصل جامعة القاهرة لجامعات الجيل الثالث.



وتابع رشاد قائلًا : أنه تم إنشاء مكتب لرعاية شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة،و يعتبر الأول من نوعه فى مصر لخدمة الطلاب الأفارقة، وهي الفكرة التي تبناها الدكتور محمد نوفل فور توليه عمادة المعهد منذ أربعة شهور تقريبًا ولاقت ترحيبًا كبيرًا من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، الذي كلفني بالعمل كمنسق عام لشئون الطلاب الأفارقة الوافدين بجميع كليات ومعاهد جامعة القاهرة للوقوف على احتياجاتهم ومشاكلهم والعمل على حلها من خلال إدارة الجامعة.