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رياضة

مصادر تكشف سبب زيارة أنيس بوجلبان للقاهرة.. وحقيقة التعاقد مع الأهلي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة، عن أن التونسي أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق، قد وصل إلى مصر، في زيارة عادية، لا ترتبط بأي شيء يخص تعاقدات القلعة الحمراء.

وقال مصدر من داخل الأهلي إن بوجلبان لعب للنادي في فترة سابقة وهو يحب ذلك، ولديه حنين لزيارة القاهرة من الحين للآخر، موضحا أن الأمر لا يتربط بأي شيء آخر نهائيا.

ووصل بوجلبان إلى مطار القاهرة، قبل ساعات؛ لتفتح باب الشائعات حول علاقة ذلك بصفقة تونسية للقلعة الحمراء.
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