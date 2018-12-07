التعليم تحقق في واقعة ضرب معلم لمدير مدرسة بـ شاكوش في طنطا

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة تابعت باهتمام واقعة قيام معلم بمدرسة مكة المكرمة الإعدادية بكفر الساحل في طنطا بضرب مدير المدرسة على رأسه بــ"شاكوش".



وقال عمر في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب: لقد تم تحويل الاثنين للتحقيق مع إيقافهما عن العمل لحين انتهاء التحقيق تمهيدا لفصلهما من الخدمة، مشيرًا إلى أن الاثنين من التحقيقات المبدئية مدانين، وقال إنه فور انتهاء التحقيقات ستعلن النتيجة بشفافية.



وأوضح عمر أن وزارة التربية والتعليم لن تسمح بأى شكل من أشكال البلطجة سواء داخل المنشآت التعليمية الحكومية أو خارجها.



وكان أحمد سمير محمد مدير المدرسة روى تفاصيل الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: هناك متابع زار المدرسة، ووجد المعلم لم يحضر وفقا للتوقيعات الواردة بدفتر الحضور فطلب المتابع تقفيل دفتر الحضور والانصراف وبالفعل تم التشطيب على المعلم الغائب هو وزميل آخر.



وأضاف قائلًا: ثم حضر المعلم "مرتكب الواقعة" أثناء مرور المتابع في المدرسة، وطلب التوقيع في الدفتر إلا أنه لم يتم السماح له بذلك لأن المتابع أمر بتقفيل الدفتر، وبعد انتهاء الزيارة وعند اغلاق المدرسة مع المشرفين وأساتذة المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، حضر المعلم ومعه شاكوش وضربني.



وأوضح مدير المدرسة، أنه حرر محضر بهذه الواقعة، لافتًا إلى أن هذا المحضر انتهي بالتصالح مع المعلم في النيابة أمام المستشار المختص.