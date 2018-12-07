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رياضة

محمود وحيد: حققت حلم حياتي باللعب للأهلي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:14 م
صدى البلد
أبدي محمود وحيد الظهير الأيسر الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بالإنضمام للقلعة الحمراء.

وقال وحيد أنه سعيد باللعب الأهلي الذي يعد أحد أهم وأكبر الأندية المصرية.

ووجه لاعب المقاصة السابق، الشكر لزملائه في الفريق الفيومي وعلي رأسهم كابتن الفريق هاني سعيد والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف الذي وافق علي تحقيق حلم حياته بجانب مجلس إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام.
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