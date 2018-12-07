مشروب طبيعي يقلل من أعراض الزهايمر.. لن تصدق

توصلت دراسة إلى أن تناول كوب من عصير البرتقال كل يوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف والمعروف بالزهايمر، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتتبع الباحثون ما يقرب من 28 ألف رجل لعقدين من الزمن لبحث كيفية تأثير استهلاكهم من الفاكهة والخضر على قوتهم الدماغية، حيث وجدوا الباحثون أن الرجال الذين قاموا بتناول كوبًا صغيرًا من عصير البرتقال كانوا أقل عرضة بنسبة 47٪ لمشاكل الذاكرة.



ويمكن أن تكون الانقطاعات في الذاكرة والفهم ونوبات الارتباك علامات مبكرة على تدهور الدماغ والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى خرف يهدد الحياة، ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف في جميع أنحاء العالم بـ 46.8 مليون شخص - 850،000 في المملكة المتحدة ، وخمسة ملايين في الولايات المتحدة.



وحاول العلماء أن يقوموا بالعثور على علاج الألزهايمر، حيث وجدوا ان عصير البرتقال، واتباع نظام غذائي صحي يساهم بشكل كبير في الحد من أعراض الزهايمر والتي يمكن أن تصيب الأشخاص مع بداية فترة الشيخوخة.



وقالت الدكتورة هانا غاردنر، الباحثة في جامعة ميامي، التي لم تشارك في البحث، إن "الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمواد المغذية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ"، حيث يمكن لهذه الفوائد الصحية أن تحمي الدماغ من تراكم الجزيئات غير المرغوب فيها وتحافظ على تدفق الدم السليم إلى الدماغ.



وقال كبير مؤلفي الدراسة تشانغ يوان إن تناول الخضار والفاكهة وعصير البرتقال على المدى الطويل قد يفيد في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية للمخ، حيث أن شرب عصير البرتقال له تأثير في تطوير الوظيفة الإدراكية الضعيفة.