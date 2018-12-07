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رياضة

عضو اتحاد الكرة يكشف مصير لقائه مع محمد صلاح في لندن

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:27 م
محمد صلاح
محمد صلاح
يسرى غازى
كشف مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين المصرية، عن سبب عدم حضوره مباراة بورنموث وليفربول، المقرر إقامتها غدا السبت، على ملعب يتنس فيرست، في إطار الجولة الـ16 بالدوري الإنجليزي.

وقال "البلدوزر" فى تصريحات لـ"صدى البلد": "لن أحضر لقاء ليفربول غدا خلال تواجدى فى العاصمة البريطانية لندن؛ نظرا لانشغالي بالاحتفال بحفل التخرج الخاص بنجلي من الجامعة".

وأشار عبد الغني إلى أن انشغاله خلال تواجده فى لندن بالتعاقد مع إحدى الشركات الإنجليزية؛ لإقامة دورة تدريبية للمدربين، وحفل تخرج نجله، لن يمكنه من الجلوس مع محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي، أو حضور مباراة الريدز وبورنموث.

يذكر أن محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة الكبار سجل 7 أهداف فى الموسم الحالي من البريميرليج.
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