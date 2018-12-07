أسرار غضب الأهلي من الجبلاية بسبب مباراة الزمالك وبتروجيت

كشفت مصادر قوية داخل اتحاد الكرة، عن أن مسئولى الأهلي، أبدوا غضبا شديدا من لجنة المسابقات؛ بسبب تحديد موعد لقاء الزمالك وبتروجيت في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري، المقدم من الأسبوع الثامن عشر للدوري.



وقالت المصادر إن الأهلي كان يرغب فى تحديد لجنة المسابقات لقاء الزمالك أمام الإسماعيلى المؤجل أيضا بدلا من بتروجت على أمل أن يتغلب الدروايش على الفريق الأبيض الذى يتصدر المسابقة، خاصة مع غياب محمود علاء هداف الدورى عن مواجهة الفريق المقبلة بجانب إصابة الونش.



وأشارت المصادر إلى أن مسئولي الزمالك وبيراميدز هم من طلبوا عدم مواجهة الأهلى قبل خوضه لقاءاته المؤجلة، لافتا إلى أن مباريات الإسماعيلى فى البطولة العربية والكونفدرالية وراء صعوبة عدم خوضه لقاء الزمالك المؤجل.