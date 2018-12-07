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أخبار البلد

بـ درع المائة مليون.. أنغامي يكرم جوزيف عطية في بيروت

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
محمد صبحي
"ما كنت لأحقّق هذا النجاح لولا دعم الجمهور والمحبّين والعائلة، ولولا كلّ المبدعين الّذين تعاونت معهم خلال مسيرتي" هكذا عبّر الفنّان جوزيف عطيّة عن فرحته بتسلّم درع "أنغامي" بمناسبة تخطّيه المئة مليون استماع على التطبيق الموسيقي الأوّل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووسط حضورٍ إعلاميّ كبير، كرّم "أنغامي" عطيّة في مكاتبه في بيروت، وسلّم إدي مارون أحد الشريكين المؤسّسَين لأنغامي الدرع التكريميّة الّتي تحمل شعار الشركة الجديد وهو القلب النابض بالموسيقى.

وقال مارون إنّ "أنغامي يفتخر بجوزيف ويعتبره أحد أفراد هذه العائلة. أمّا المرحلة المقبلة فستحمل مفاجآت كثيرة وتعاونًا فنيًا معه".

وعلى هامش التكريم، أعلن جوزيف عطيّة عودته إلى شركة "ستار سيستم" بإدارة أمين أبي ياغي الّذي أعرب بدوره عن سروره بإبرام العقد والتعاون مع فنّانٍ أثبت أنّه رقم صعب على الساحة الفنّيّة.

يشار الى أن جوزيف كان سجّل جلسةً موسيقيّة قبل التكريم، سوف تُعرَض قريبًا وحصريًا على أنغامي. وهو غنّى خلالها عددًا من أعماله وأعمال سواه من الفنّانين.
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