مصر تحتضن إفريقيا.. 3 قمم تكلل برئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي.. دبلوماسي: رسالة اهتمام مصرية بتنمية قارتنا.. ومساعد وزير الخارجية السابق: فرصة للتسويق للثروات الإفريقية

انطلاق منتدى «إفريقيا 2018» برعاية الرئيس السيسي

سحر نصر:

خطة لتنمية القارة خلال منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ

مساعد وزير الخارجية السابق:

إفريقيا 2018 فرصة متميزة لاستكشاف ثروات القارة

دبلوماسي سابق:

أفريقيا 2018 رسالة من مصر لدول القارة السمراء





3 سنوات متتالية لمنتدى إفريقيا تكلل برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، فقبل استلام الرئيس السيسي لرئاسة الاتحاد الإفريقي، تنطلق غدا أولى جلسات منتدى القمة الإفريقية 2018 برعاية الرئيس، حيث انطلقت اليوم الجمعة، أولي فعاليات منتدى أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر الجاري.





وتنطلق فعاليات منتدى إفريقيا 2018، تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" غدا السبت برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وأبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا.





إفريقيا 2018

وتنظم الوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، المنتدى، الذي يستمر يومين ويشارك فيه لفيف من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء زيمبابوى، وتوجو، والنيجر، ورواندا، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التي تساهم في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.





10 رؤساء و90 دولة

ويشارك عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ويشارك أيضا ممثلون عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، كما يشارك أكثر من 800 شركة ومؤسسة دولية في المنتدى و120 متحدثا و90 دولة و3000 مشارك كما يعقد المنتدى 50 جلسة.





خطة مصر لتنمية إفريقيا

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ سيشهد تجمع كل المؤسسات الدولية وقادة أفريقيا، لوضع خطة لتنمية القارة.





جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية لمؤسسة التمويل الدولية لدعم إحدى شركات ريادة الأعمال العاملة فى قطاع خدمات الرعاية الصحية بقيمة استثمارات مليون دولار.





وأشارت نصر، إلى أهمية منتدى هذا العام بالذات لأنه يأتي قبل أسابيع من ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، ما يضمن وضع خطة تنموية ناجحة وملائمة للقارة الأفريقية في المرحلة القادمة. وبيدأ المؤتمر غدا السبت فى شرم الشيخ.





فرصة لاكتشاف ثروات إفريقيا

وفي هذا السياق، قال السفير فرغلي طه، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منتدى «إفريقيا 2018» الذي تنطلق فعالياته غدا السبت بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد فرصة متميزة لاستكشاف فرص الاستثمار واستغلال ثروات القارة السمراء.





وأضاف «طه» أن المنتدى يُعقد للسنة الثالثة على التوالي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظيم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الخارجية، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا - الكوميسا، لتطوير وضع فرص الاستثمار في إفريقيا واستكشاف فرص التبادل التجاري البيني بين دول إفريقيا.





تمكين الشباب والمرأة

وأكد أن المنتدى يعد فرصة للتشاور مع رجال الأعمال في الإطار الإفريقي للاستثمار في القارة السمراء، كما أنه تشجيع لرواد الأعمال من الشباب ؛ حيث من المقرر ان يُعقد على هامش المنتدى (يوم رواد الأعمال الشباب)، وكذلك لتمكين المرأة في إفريقيا، للمشاركة الفاعلة للاستثمار والأعمال والحوكمة، من خلال عقد يوم (تمكين المرأة الإفريقية).





وأوضح أن المنتدى يأتي في إطار جهود مصر الفاعلة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية في 2014، على الصعيد الإفريقي، خاصة مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.





تسويق للثروات الإفريقية

وأشار إلى انه سيعقب المنتدى عقد معرض للتجارة البينية بين دول إفريقيا عامة، سيتم خلاله عرض المنتجات الإفريقية وتسويقها والتشاور مع رجال الأعمال، وهو ما يعد وسيلة من أنجح الوسائل للتغلب على عقبات النقل، وكذلك فرصة متميزة لتسويق هذه المنتجات، لحين تمهيد طرق النقل البري والبحري والجوي بين دول القارة الإفريقية.





رسالة مصر لإفريقيا

فيما، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، مبعوث جامعة الدول العربية إلى السودان السابق، إن منتدى «إفريقيا 2018» رسالة من مصر لكل دول القارة السمراء، مفادها التأكيد على الدور المصري المحوري في الاستثمار في دول القارة.





دور مصر محوري

وأضاف أن مصر تؤكد من خلال تنظيمها لـ«منتدى إفريقيا 2018» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي و10 رؤساء أفارقة، و800 شركة ومؤسسة، و120 متحدثا، و3000 آلاف مشارك، تؤكد دورها المحوري في عملية الاستثمار؛ لأنه المحور الرئيس الذي تحتاج إليه كل الدول الإفريقية لاستغلال ثرواتها، كما أنه بداية قوية لاقتراب مصر من رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019، وينم عن أجندة مصر الزاخرة والقوية لدعم القارة السمراء خلال العام المقبل.





رسائل عدة

وأوضح أن المنتدى أيضا يحمل العديد من الرسائل منها أن مصر مركز انطلاق الاستثمار إلى إفريقيا، فضلا عن مشاركتها في هذا الاستثمار، لافتا إلى ان مثل هذه الفعاليات المحفزة للاستثمار في دول القارة السمراء في غاية الأهمية لهذه الدول؛ خصوصا بعدما وصل دينها الخارجي إلى 60% من حجم الناتج المحلي، وهو ما يعد نسبة كبيرة جدا عن المعهود.





الاستثمار البيني

وأكد أن المنتدى يحفز الاستثمار البيني والتجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، لكنه في الوقت نفسه يدعم أيضا فرصة إطلاع الدول الخارجية حول العالم على أبرز مجالات ومشروعات الاستثمار في إفريقيا وبالتالي يحفز فرص استثمارهم فيها، فضلا عن أن السوق الإفريقية بها 1.2 مليون مواطن، وهو ما يعد حافزا قويا للتجارة والاستثمار وتشجيعا للمستثمرين.





بيئة لتحفيز الاستثمار

وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية إلى أن منتدى «إفريقيا 2018» يعد فرصة هامة لتحديد وإبراز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء، الزاخرة بالثروات الطبيعية، فضلا عن أنه جاذب لاهتمام القطاع الخاص بصورة كبيرة، في إطار تكاملي بين القطاع الخاص والدول، كما أنه أيضا يعد بيئة تحفيزية لرواد الأعمال من الشباب والنساء لتوجيه طاقاتهم إلى إفريقيا.





الاقتصاد الأزرق