دينا عبد المقصود: اتجهت لكمال الأجسام لاستكمال رشاقتي وأنوثتي.. فيديو

قالت دينا عبد المقصود أول محترفة مصرية في كمال الأجسام، إنها اتجهت إلى رياضة كمال الأجسام لاستكمال رشاقتها، مضيفة: "أي بنت تريد الظهور بكامل انوثتها عليها الإتجاه إلى كمال الأجسام".



وأضافت "عبد المقصود" في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة:" أي رياضة عنيفة لا يمكنها أن تؤثر على أنوثة البنت، ولكنها تزيد من ثقة المرأة من نفسها أكثر".



وتابع: "كنت أحب فكرة اتجاهي إلى رياضة كمال الأجسام وكنت اتابع كافة أبطال العالم في كمال الأجسام إلى أن قررت الاتجاه إلى تلك الرياضة".



