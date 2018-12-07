دينا عبد المقصود: اتجهت لكمال الأجسام لاستكمال رشاقتي وأنوثتي.. فيديو

قالت دينا عبد المقصود أول محترفة مصرية في كمال الأجسام، إنها اتجهت إلى رياضة كمال الأجسام لاستكمال رشاقتها، مضيفة: "أي بنت تريد الظهور بكامل انوثتها عليها الإتجاه إلى كمال الأجسام".
وأضافت "عبد المقصود" في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة:" أي رياضة عنيفة لا يمكنها أن تؤثر على أنوثة البنت، ولكنها تزيد من ثقة المرأة من نفسها أكثر".
وتابع: "كنت أحب فكرة اتجاهي إلى رياضة كمال الأجسام وكنت اتابع كافة أبطال العالم في كمال الأجسام إلى أن قررت الاتجاه إلى تلك الرياضة".
وأضافت "عبد المقصود" في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة:" أي رياضة عنيفة لا يمكنها أن تؤثر على أنوثة البنت، ولكنها تزيد من ثقة المرأة من نفسها أكثر".
وتابع: "كنت أحب فكرة اتجاهي إلى رياضة كمال الأجسام وكنت اتابع كافة أبطال العالم في كمال الأجسام إلى أن قررت الاتجاه إلى تلك الرياضة".