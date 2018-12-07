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دينا عبد المقصود: اتجهت لكمال الأجسام لاستكمال رشاقتي وأنوثتي.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:49 م
دينا عبد المقصود
دينا عبد المقصود
هاني حسين
قالت دينا عبد المقصود أول محترفة مصرية في كمال الأجسام، إنها اتجهت إلى رياضة كمال الأجسام لاستكمال رشاقتها، مضيفة: "أي بنت تريد الظهور بكامل انوثتها عليها الإتجاه إلى كمال الأجسام".

وأضافت "عبد المقصود" في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة:" أي رياضة عنيفة لا يمكنها أن تؤثر على أنوثة البنت، ولكنها تزيد من ثقة المرأة من نفسها أكثر".

وتابع: "كنت أحب فكرة اتجاهي إلى رياضة كمال الأجسام وكنت اتابع كافة أبطال العالم في كمال الأجسام إلى أن قررت الاتجاه إلى تلك الرياضة".

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