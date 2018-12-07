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أخبار العالم

مقدمة برنامج ترامب المفضل.. من هي سفيرة أمريكا الجديدة بالأمم المتحدة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:02 م
هيذر نويرت
هيذر نويرت
رحيم يسري
رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت سفيرة لأمريكا في الأمم المتحدة، وحال موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها ستشغل نويرت المنصب خلفا للمندوبة الحالية نيكي هايلي التي أعلنت استقالتها في أكتوبر بشكل مفاجئ.

الشهر الماضي، قال ترامب إنه يدرس جديا اختيارها للمنصب، لتخرج صاحبة الـ48 عاما من وزارة الخارجية التي انضمت إليها في 2017، وتشغل منصبا جديدا في الأمم المتحدة وأكد ترامب وقتها أنها "ممتازة وتعمل معنا وتدعمنا منذ مدة طويلة".

حصلت نويرت، على الماجستير في الصحافة من جامعة كولومبيا وعلمت منذ 2005 في الصحافة والإعلام، حيث كانت مراسلة لشبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية، كما عملت كمقدمة برامج في قناة "فوكس نيوز" وقدمت برنامج "فوكس اند فريندز" حتى عام 2012، وهو البرنامج المفضل للرئيس ترامب، بحسب شبكى "سي ان بي سي" الأمريكية.

شغلت منصب مستشار الشؤون الحكومية في قضايا التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والضرائب، وكانت عضوًا في مجلس العلاقات الخارجية، وفي أبريل 2017 عينت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وفي مارس من العام الجاري، أصبحت وكيلة الوزارة للدبلوماسية والشؤون العامة.

وتفتقر نويرت الخبرة السياسية الخارجية إلا أنها تعتبر حليف وثيق ومقرب من وزير الخارجية مايك بومبيو، وفور تعيينها بالوزارة في 2018، أعلنت نويرت دعمها للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأدانت السلوك الإيراني "الخبيث" في اليمن.
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