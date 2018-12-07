شاهد.. فيلم تسجيلي عن حرب الاستنزاف

عرض الإعلامي مصطفى بكري فيلما تسجيليا عن حرب الاستنزاف، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية صدى البلد.



وأوضح الفيديو جميع التفاصيل الخاصة بالحرب من اتفاقيات معارك باسلة قادة الجيش المصري بكبد فيه الجنود مشقة الحرب وانتصر فيها الوطن بفضل قيادته الحكيمة.



قدمت حرب الألف يوم كما أطلق عليها الإسرائيليون العديد من البطولات المصرية الخالدة في تاريخ الوطن.