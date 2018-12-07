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أستاذ مخ وأعصاب: استخدام مذيبات الجلطات في مصر لا يتعدى 0.5%

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:10 م
عمليا استخدام مذيبات
عمليا استخدام مذيبات الجلطات في مصر لا تتعدى 0.5%
آية التيجي - عدسة / اشرف العمدة
قال الدكتور هاني عارف، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس، أن الأدوية المذيبة للجلطات متاحة منذ عام 1995، إلا أن استخدامها في مصر نادر، وأجريت العديد من الدراسات المبدئية لحصر عدد الحالات التي تم حقنها في مصر بمذيبات الجلطات، في أكبر المراكز المجهزة.

وأضاف عارف خلال المؤتمر الخاص بحملة التوعية ضد خطر السكتة الدماغية، ان النتائج أظهرت انها لا تتعدى 0,5% من حالات الجلطة الدماغية، والتي تصل إلى المستشفيات، وبالتالي تعتبر عمليا صفرا في باقى الأماكن، وفي نفس الوقت يتم علاج 20% من تلك الحالات في الخارج عن طريق إذابة الجلطة.

وأشار إلى أن عدم وجود وعي عند رجل الشارع العادي بأعراض الجلطة الدماغية، واهمية التوجه إلى أقرب مركز متخصص لعلاجها عند الشعور بأى أعراض يعد أحد الأسباب الهامة لتأخر عدد المصابين الذين تم علاجهم.

وأشار إلى انه يجب توعيه أطباء الطوارئ بأهمية علاج الجلطة الدماغية في الساعات الأولى، وأهمية سرعة نقل المريض إلى أقرب مستشفى مجهز لذلك، حيث أنه يقلل من الأضرار التي يمكن ان تسببها الجلطات على الجسم.
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